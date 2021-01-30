К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен / фото УНИАН, Александр Гиманов

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта.

Читайте также На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обесточенными остаются населенные пункты в 4 областях, а именно: Одесская – 100, Николаевская – 78, Кировоградская – 3 и Днепропетровская – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет. Остается ограниченным движение на трассах М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса – Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение грузовиков и автобусов на трассе М-13 Кропивницкий-Платонове, на Киевщине есть ограничения на проблемных участках трассы М-05 Киев-Одесса.

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