В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта.
На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обесточенными остаются населенные пункты в 4 областях, а именно: Одесская – 100, Николаевская – 78, Кировоградская – 3 и Днепропетровская – 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет. Остается ограниченным движение на трассах М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса – Кучурган.
В Николаевской области ограничено движение грузовиков и автобусов на трассе М-13 Кропивницкий-Платонове, на Киевщине есть ограничения на проблемных участках трассы М-05 Киев-Одесса.
Непогода в Украине:
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