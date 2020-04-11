Погода в Украине на завтра: спасатели предупредили о заморозках

Ночью 12 апреля на всей территории Украины, 13 апреля на левобережье ожидаются сильные заморозки.

Погода в Украине на 12 апреля / getbg.net

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных заморозках на территории Украины.

Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий на территории Украины.

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По прогнозу синоптиков, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 °. Осложнение погодных условий соответствует ІI уровню опасности (оранжевый).

Ночью 14 апреля в восточных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (І уровень опасности - желтый).

Как сообщал УНИАН, в течение 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.