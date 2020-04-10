В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

16:16, 10 апреля 2020
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Лавинная опасность ожидается в течение 10-11 апреля.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-11 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

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Теги: #погода#лавина
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