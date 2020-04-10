В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность ожидается в течение 10-11 апреля.
В течение 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"10-11 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
Читайте также
"Военное преступление": у Зеленского прокомментировали призыв жителей оккупированного Крыма на военную службу в РФ
Погода в Украине
- Винница+14°... +1°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +4°
- Житомир+14°... 0°
- Запорожье+22°... +4°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+19°... +2°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+13°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+23°... +5°
- Одесса+23°... +5°
- Полтава+17°... +4°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+18°... +3°
- Сумы+14°... +1°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+21°... +4°
- Хмельницкий+13°... -1°
- Черкассы+16°... +2°
- Чернигов+14°... 0°
- Черновцы+16°... +1°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:40 %
Давление:743 мм
Ветер: 11.2 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:39
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей