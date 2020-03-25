Завтра в Украине будет солнечно, температура до +15° (видеопрогноз)
В Украине завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.
В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +15°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -3°, днем до +11°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -4°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+7°... -5°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+7°... -4°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+9°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+8°... -2°
- Ровно+6°... -4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+7°... -5°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+8°... -3°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... -5°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -5°
- Черновцы+6°... -3°