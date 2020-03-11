Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (карта)

Теплее всего будет на юге.

Сегодня в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.

Читайте также Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта

Погода на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +17°.

На западе Украины ливни. Температура ночью до +2°, днем до +12°.

В северных областях пройдут дождь Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.