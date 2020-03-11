Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (карта)

08:00, 11 марта 2020
95
0

Теплее всего будет на юге.

Сегодня в Украине пройдут дожди / УНИАН
Сегодня в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди. 

Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта

Погода на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +17°.

На западе Украины ливни. Температура ночью до +2°, днем до +12°.

В северных областях пройдут дождь Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН
Прогноз на 11 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Коронавирус в Украине: уже вторая область ввела карантин (видео) Коронавирус в Украине: уже вторая область ввела карантин (видео)
С пакетом на голове: в Москве погибла пара украинских шахматистов - СМИ (видео) С пакетом на голове: в Москве погибла пара украинских шахматистов - СМИ (видео)
Орбакайте показала фото Пугачевой до пластических операций Орбакайте показала фото Пугачевой до пластических операций
9 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 9 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
В Украине возросло число госпитализированных с подозрением на коронавирус В Украине возросло число госпитализированных с подозрением на коронавирус
Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео) Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео)
Самая большая загадка Вселенной: ученые открыли вероятную частицу темной материи Самая большая загадка Вселенной: ученые открыли вероятную частицу темной материи
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
73 %
757 мм
2.1 м/с
27 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять