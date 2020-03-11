Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.
Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта
Погода на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +17°.
На западе Украины ливни. Температура ночью до +2°, днем до +12°.
В северных областях пройдут дождь Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +2°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+14°... +7°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+13°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+13°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+12°... +5°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:73 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:27 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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