Сильный дождь затопил Одессу

Коммунальщикам пришлось откачивать воду на нескольких улицах.

Сильный дождь подтопил Одессу / "Думская"

Вечером 4 февраля в Одессе прошел сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Коммунальщикам пришлось откачивать воду на участках Химической, Промышленной и Мечникова (у №132), передает "Думская" со ссылкой на КП "Городские дороги".

Отмечается, что сейчас на дорогах Одессы наблюдается нормальная проезжаемость. Общественный транспорт работает без сбоев.

Напомним, в течение 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.