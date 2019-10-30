Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

В ближайшие дни в Украине будет холодно и ветрено.

Появился прогноз погоды на начало ноября / фото pixabay.com

В Украину пришло похолодание - его принес атмосферный фронт из северо-западной Европы.

Какой будет погода в последний день октября и первые дни ноября и действительно ли в Украину вот-вот придет настоящая зима, "Фактам" рассказали известные украинские синоптики.

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По словам синоптика Натальи Диденко, днем 31 октября ожидается +2−8 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -7. "Холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - прогнозирует она.

В свою очередь, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в ближайшие дни в Украине будет холодно и ветрено. По ночам возможны заморозки до -4 градусов. А затем довольно ощутимо потеплеет.

Несколько иной прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

"С 1 по 4 ноября дневная температура будет колебаться в пределах +10−14 градусов. Затем в течение пяти дней ожидается +6−9 градусов. С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до -4 градусов. А 17−18 ноября температура может опуститься даже до минус 9−11 градусов. С 23 ноября вновь ожидается потепление, и до конца ноября температура будет еще плюсовая", - поделился он своим прогнозом.

Ранее сообщалось, что в этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.