Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
В ближайшие дни в Украине будет холодно и ветрено.
В Украину пришло похолодание - его принес атмосферный фронт из северо-западной Европы.
Какой будет погода в последний день октября и первые дни ноября и действительно ли в Украину вот-вот придет настоящая зима, "Фактам" рассказали известные украинские синоптики.
Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
По словам синоптика Натальи Диденко, днем 31 октября ожидается +2−8 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -7. "Холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - прогнозирует она.
В свою очередь, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в ближайшие дни в Украине будет холодно и ветрено. По ночам возможны заморозки до -4 градусов. А затем довольно ощутимо потеплеет.
Несколько иной прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.
"С 1 по 4 ноября дневная температура будет колебаться в пределах +10−14 градусов. Затем в течение пяти дней ожидается +6−9 градусов. С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до -4 градусов. А 17−18 ноября температура может опуститься даже до минус 9−11 градусов. С 23 ноября вновь ожидается потепление, и до конца ноября температура будет еще плюсовая", - поделился он своим прогнозом.
Ранее сообщалось, что в этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.
- Винница+5°... -4°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+8°... -5°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+6°... -6°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+4°... -6°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+3°... -6°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+5°... -4°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+6°... -5°
- Чернигов+3°... -6°
- Черновцы+8°... -2°