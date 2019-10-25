Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)
В большинстве регионов сохранится теплая погода.
На выходных в Украине будет без осадков, местами немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+19°.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +22° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+22°.
В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +8°, днем +21°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +6°...+15°. В воскресенье до +17°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +6°...+16°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+17°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+16°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +3°...+17°. В воскресенье +5°...+19°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +19°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +4°, днем +19°. В воскресенье +7°...+18°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +1°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +9°, днем +20°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра солнечно, +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +3°…+18°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+21°... +7°
- Львов+22°... +5°
- Николаев+15°... +8°
- Одесса+14°... +9°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+14°... +8°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+13°... +5°