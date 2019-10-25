Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)

В большинстве регионов сохранится теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет без осадков, местами немного похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+19°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +6°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+22°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +8°, днем +21°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +6°...+15°. В воскресенье до +17°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +6°...+16°.

Прогноз на 26 октября / УНИАН

Прогноз на 27 октября / УНИАН

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+17°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+16°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +3°...+17°. В воскресенье +5°...+19°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +19°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +4°, днем +19°. В воскресенье +7°...+18°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +1°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +9°, днем +20°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +3°…+18°.

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