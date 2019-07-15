В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +22°

17:00, 15 июля 2019
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В столице завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 2,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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