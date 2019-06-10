Завтра в Украине без осадков, температура до +33° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.

Читайте также Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +33°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +18°, днем до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +31°.

В северных областях солнечно, температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +18°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.