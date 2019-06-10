Завтра в Украине без осадков, температура до +33° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +33°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +18°, днем до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +31°.
В северных областях солнечно, температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +18°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".
Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 июня
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +16°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+31°... +19°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+30°... +20°
- Сумы+31°... +18°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:88 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:86 %
Восход:05:43
Закат20:34
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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