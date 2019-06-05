Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (карта)

08:00, 5 июня 2019
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°. 

Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине

Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +28°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +28°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +26°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +28°.

Прогноз на 5 июня / УНИАН
Прогноз на 5 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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Теги: #погода#Гроза
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