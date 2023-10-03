Она не только стильная, но и теплая.

Вот уже грядет похолодание, а это значит, что мы совсем скоро достанем из дальних полок шкафов верхнюю одежду. Стилист Андрей Попов рассказал, что будет в тренде этой осенью.

Поэтому берите блокнотик и записывайте, на какие модели верхней одежды стоит обратить внимание в новом сезоне.

На первом месте, как сказал эксперт, будет ультрамодное цветное пальто. Это может быть монохромное пальто, но очень яркого цвета - красного, зеленого, розового.

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"Либо это может быть общий узор, который чаще можно заметить на пуховиках и бомберах. Такие элементы на пальто также будут смотреться очень трендово", - сказал Попов в интервью УНИАН.

Также стоит обратить внимание на бомбер. Последние несколько лет он не выходил из моды, однако в этот раз стоит присмотреться к объемной верхней одежде из вязаного трикотажа.

"Еще в тренде остается кожа - пальто, тренч, плащ, бомбер. И искусственный мех. В последней коллекции MIU MIU есть комбинезоны, сделанные из искусственного меха. Они выглядят очень стильно, а главное - в них тепло", - добавил стилист.

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