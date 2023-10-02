Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, какие вещи будут в тренде в новом сезоне, на какие цвета стоит обратить внимание, а также в чем феномен стиля old money и почему он на самом деле не может существовать в Украине.

Андрей, какие тренды будут в новом сезоне осень-зима?

Что касается осени, то больше стоит обращать внимания не на тренды, а на цвета. Именно этой осенью очень популярны красный total-look, монохромные образы (серый, белый, бежевый). Стоит добавлять коричневые цвета, ведь он - новый черный. Это могут быть аксессуары, сумки, перчатки. К тому же красный и бордовый в сочетании с коричневым смотрятся очень красиво.

Если говорить о предстоящей зиме, то, как это не странно, в тренде будут "голые" платья, которые были популярны этим летом и еще будут в 2024 году. Единственное, они должны быть сделаны из теплых тканей. Как вариант - тонкий вязаный трикотаж.

Видео дня

И, раз уж мы заговорили о трикотаже, то он тоже будет популярным этой зимой. Полностью вязаные "луки" были популярны в 2019 году, и снова они вернулись в моду.

Искусственный мех тоже будет на пике популярности. В последней коллекции MIU MIU есть комбинезоны, сделанные из искусственного меха. Они выглядят очень стильно, а главное - в них тепло.

И, конечно, я бы выделил пайетки, камни Swarovski или обычные стразы. Ими стоит украшать свои образы.

А на какие формы стоит обратить внимание?

В тренде остается оверсайз, это уже базовая классика. Если у вас есть такие вещи, то обязательно надевайте их.

Вот уже грядет похолодание, а это значит, что мы совсем скоро достанем из дальних полок шкафов головные уборы и верхнюю одежду. На что стоит обратить внимание?

Во-первых, всем надоевшая панама, которая три года держалась на модном Олимпе, наконец-то ушла. Вместо нее можно использовать шляпы-колокол. Она чем-то похожа на панаму, но получается очень интригующий образ. При чем их можно комбинировать не только с классической одеждой, но и со streetslyle. Также в моде стиль "нулевых" - дискотека, яркий гламур.

Если говорить о верхней одежде, то ультрамодным будет цветное пальто. Это может быть монохромное пальто, но очень яркого цвета - красного, зеленого, розового. Либо это может быть общий узор, который чаще можно заметить на пуховиках и бомберах. Такие элементы на пальто также будут смотреться очень трендово.

Также стоит обратить внимание на бомбер. Последние несколько лет он не выходил из моды, однако в этот раз стоит присмотреться у объемной верхней одежде из вязаного трикотажа.

Еще в тренде остается кожа - пальто, тренч, плащ, бомбер. И, как я уже говорил, искусственный мех.

Назовите топ-5 вещей, которые могут омолодить женщину после 40.

В первую очередь стоит приобрести вещи пастельных тонов, так как они действительно омолаживают - светло-бежевый, палевая роза. А вот очень ярких цветов стоит избегать.

Идеально подчеркнут фигуру и "отнимут" несколько лет брюки с высокой посадкой. Это могут быть палаццо или багги.

В-третьих, это ультрамодные цвирус-шарфики. Они очень тоненькие и прикрывают все возрастные недочеты. То есть с их помощью вы можете скрыть недостатки на шее и создать стильный образ.

На четвертое место я бы поставил усиленную линию плеча. Присмотритесь к пиджакам, блузам, кофтам с наплечниками. Главное, чтобы плечо было немного шире, чем является в природе, и держало форму.

И закрывает пятерку лидеров обувь с камнями, перьями, цветами. Их можно интегрировать в любой образ.

Что касается обуви, я заметила, что последние несколько лет едва ли не каждая модница носила берцы. В чем их феномен?

Если обратить внимание на последние показы, то мы видим, что вся мода вращается вокруг того, чтобы сделать девушек более женственными. А с помощью грубой обуви можно актуализировать образ. Поэтому, если у вас есть берцы, то, пожалуйста, носите их. Но помните, что верх тогда должен быть более женственным. Затягиваться с ног до головы в кожу в рокерском стиле - не самый модный вариант.

Еще я бы рекомендовал присмотреться к казакам. Сейчас они переживают свою новую популярность. Единственное - сейчас у сапогов должна быть более свободная халява. И будет круто, если вы выберете обувь не с классической формой носа в виде треугольника, а более овальной или даже квадратной.

А что вы можете сказать по поводу ботфортов?

Они имеют право на существование. В принципе они никогда не уходили из моды. В этом сезоне, если вы обуваете ботфорты, то они должны полностью прилегать к ноге и быть "скрытыми". То есть их нужно комбинировать с платьями длины миди или макси. От мини в данном случае все же лучше отказаться.

Давайте подробнее поговорим о платьях. Какие будут в тренде в этом сезоне?

Как я уже говорил, это "голые" платья - где просвечивается все, что может просвечиваться. Также это могут быть платья с кружевами, пайетками, воланами, рюшами и так далее. Для вдохновения можете посмотреть платья в стиле 70-80-х годов.

Есть еще один фасон платьев, который обожают украинки - приталенное трикотажное. Однако я слышала мнения стилистов, что оно уже давно вышло из моды. Что вы думаете по этому поводу?

Я не согласен с тем, что это антитренд. Все зависит от того, как оно выглядит. Длинное трикотажное платье до сих пор в моде, короткое надевать не стоит. Я бы его отложил и подождал какое-то время.

Почему так? Потому что, так называемый стиль body-con, который пришел к нам из "нулевых", делает акцент на идеальной фигуре. Однако большинство людей в этом плане являются перфекционистами. Поэтому вряд ли каждый из нас на сто процентов может сказать, что у него идеальные формы. Такие платья прекрасно выглядят на моделях, подростках. Если вы носите размер XS или S, то тогда это ваш вариант. Но опять-таки приталенное трикотажное платье должно быть хотя бы до середины щиколотки. Тогда оно будет смотреться очень красиво.

К слову, принято считать, что идеальные параметры - 90-60-90. В современном мире до сих пор действуют эти стандарты красоты?

В 21-м веке в моде инклюзивность. Независимо от того, какого типа у вас фигура, важно, чтобы вы ее принимали и любили. 90-60-90, или как эти параметры называют "золотое сечение", встречаются очень редко. Если сравнить фигуры девушек с этими объемами в 70-х годах и сегодня, то мы увидим большую разницу. Сейчас это будет если не модель plus-size, то близко к ней.

Сегодня в моде тощие фигуры, героиновый шик, пришедший также из "нулевых". Однако я не вижу смысла следовать трендам относительно фигуры. Если вы чего-то стесняетесь, то просто скройте свои недостатки с помощью одежды и подчеркните достоинства.

Оценивая нынешние цены на одежду, можно заметить, что они значительно выросли. Можете сказать, на чем можно сэкономить?

В моде всегда будут базовые вещи. Поэтому купив их, вы точно не прогадаете. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

Еще один тренд в сети - стиль old money. Расскажите, что это значит?

Оld money - это стиль, когда люди одеваются у определенных дизайнеров. То есть это не масс-маркет и даже не люкс. Чтобы быть old money, нужно быть вторым или третьим поколением. А в Украине еще нет столько миллионеров или миллиардеров, чтобы второе и третье поколение наследовало бы эти "деньги". Поэтому, по большому счету, old money не имеет права на существование в нашей стране.

Что касается тихой роскоши, то это тоже не old money. Если вы покупаете вещи бежевых оттенков в масс-маркетах, то понятно, что это уже не то.

А как девушкам хотя бы приблизиться к этому стилю?

Приобретите базовые вещи в светлых тонах - бежевый, молочный, серый. Но опять-таки главное отличие old money от других стилей - это ценник. Например, такой кардиган может стоить от нескольких тысяч евро. И вы его просто так не закажите. Поэтому нельзя сказать, что мы можем приблизиться к этому стилю. Это как две параллельные вселенные.