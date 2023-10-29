Этот маникюр покорит ваше сердце.

Неил-мастера представили новый тренд маникюра на зиму 2023-2024. Конечно, такой дизайн изначально может шокировать, но вероятность того, что многие модницы на него решатся очень велика.

Итак, сейчас в тренде маникюр с пушком. Ну а что, впереди зима, как не крути. Такой "теплый" маникюр на самом деле выглядит очень эстетично, особенно если правильно подобрать цветовую гамму.

Во-первых, стоит отказаться от ярких гель-лаков. В данном случае лучше отдать предпочтение белому цвету, пастельным оттенкам или нюду. Пушок лучше выбирать белого цвета, а вот его размер может быть абсолютно разным - как большим в виде снежного кома, так и маленьким, как помпончик.

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Главное условие: ногти должны быть длинными. Тогда украшение в виде пушка будет смотреться гармонично. В идеале, если вы выберите миндалевидную форму или форму балерины.

Квадрат в данном случае также подойдет, однако он должен быть острым. Пушок на мягком квадрате может "потеряться", так как будет повторять форму ногтя.

Ранее УНИАН рассказывал, какой цвет лака реально омолаживает ручки.

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