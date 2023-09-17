В первую очередь, это светлые оттенки, но и от темных не стоит отказываться.

Ручки - визитная карточка каждой женщины, поэтому они должны быть ухоженными и привлекательными, особенно после 40, когда кожа становится более грубой и сухой. Чтобы визуально омолодить ручки, неил-мастера рекомендуют использовать несколько гель-лаков, которые точно спасут ситуацию.

УНИАН рассказывает, какой цвет лака для ногтей делает руки моложе.

Какой цвет ногтей осветляет руки - 6 лучших вариантов

Если вам за 40, то все же стоит забыть об ярких оттенках, которые будут привлекать лишнее внимание. Лучше остановиться на более светлых оттенках, которые добавят вашим ручкам женственности.

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Нюдовый

Нюдовый - лучший антивозрастной маникюр. С его помощью ручки можно сделать не только нежными и ухоженными, но и невероятно стильными. Более того, если вы не знали, какой цвет ногтей осветляет руки, то мы открываем перед вами все карты. Да-да, светлый оттенок гель-лака идеально справится с этой задачей.

Молочный

А вы знали, какой цвет лака делает руки белее? Если да, то вы хорошо усведомлены во всех бьюти-тенденциях. А если нет, то знайте, что это молочный. Кроме того, можно использовать этот цвет лака после 40, потому что он гармонично смотрится на возрастных ручках и делает их более привлекательными.

Бордовый

Все женщины регулярно освежают свой маникюр и каждый раз стоит один и тот же вопрос: "Каким гель-лаком покрыть ногти?" Не хотите нюдовые оттенки? Тогда выбирайте бордо. С его помощью можно сделать молодящий маникюр, особенно если добавить на ручку украшение - кольцо или браслетик. Однако учитывайте, что под бордо больше подходит золото.

Пастельный розовый

Мы уже поговорили о том, какой цвет лака молодит руки, а теперь давайте рассмотрим вариант покрытия, который сделает ваши ручки более нежными и утонченными. Пастельный розовый в тренде не только сейчас. Ранее он также был популярным, потому что демонстрировал всю женскую натуру - он аккуратно ложится на ноготки и делает настроение более романтическим.

Френч

Еще один маникюр после 40 - френч. Во-первых, это классика. Во-вторых, он визуально удлиняет ноготки, даже если вы спилите их под пучку. Не забывайте и об аккуратном маникюре, так как необрезанная кутикула может все испортить.

Голубой

Маникюр 2023 для женщин после 40 - светло-голубое покрытие. Этот гель-лак, как и пастельный розовый, украсит ваши ручки и идеально дополнит любой образ.

Прислушиваясь к этим бьюти-рекомендациям, вы сможете не только визуально омолодить свои ручки, но и поднять себе настроение, как минимум, на две-три недели.

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