Модный оттенок помады / ua.depositphotos.com
Помада - это атрибут, который завершает макияж. Он делает его более ярким, насыщенный и полным.
Об этом сообщает Cosmopolitan.
В этом сезоне на пике популярности будет винный оттенок помады.
Винный оттенок помады / pinterest.com
Также актуальным является сочный ягодный оттенок. Не забудьте после помады наносить финиш с ухаживающими свойствами.
Ягодный оттенок помады / pinterest.com
Также не стоит пренебрегать гигиеническими бальзамами. Они защитят и увлажнят кожу губ. Кроме того, они предотвратят трещины и обсыхание.
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