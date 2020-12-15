Помада - это один из главных атрибутов удачного макияжа.

Помада - это атрибут, который завершает макияж. Он делает его более ярким, насыщенный и полным.

Об этом сообщает Cosmopolitan.

В этом сезоне на пике популярности будет винный оттенок помады.

Также актуальным является сочный ягодный оттенок. Не забудьте после помады наносить финиш с ухаживающими свойствами.

Также не стоит пренебрегать гигиеническими бальзамами. Они защитят и увлажнят кожу губ. Кроме того, они предотвратят трещины и обсыхание.

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Автор: Диана Могилевич