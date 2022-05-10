Этот базовый элемент гардероба имеет множество вариаций.

Джинсы - это универсальный элемент гардероба, который будет уместен как часть любого образа. Существует огромное количество моделей, но не все актуальны в этом сезоне. УНИАН собрал топ актуальных моделей сезона весна-лето 2022.

Рваные джинсы

Потрепанные и рваные джинсы стали популярным явлением в панк-движении 1970-х годов. С тех пор они несколько раз выходили из моды и возвращались в нее. В сезоне лето 2022 будут особенно актуальны рваные джинсы свободного кроя.

Широкие джинсы

Модели широкого кроя делают повседневный стиль более комфортным. Они будут выигрышно смотреться с футболкой, топом, гольфом, укороченным свитшотом, блузой и многим другим.

Клеш

Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В случае с джинсами-клеш эта фраза как никогда кстати.

Они станут отличным элементом классического стиля и подойдут под пиджак или тренч.

Джинсы с принтом

Чтобы сделать свой гардероб более ярким и интересным, отлично подойдут джинсы с принтом. Яркие рисунки рискуют стать горячим трендом этого года. Конечно, классикой это не назовешь, однако для повседневного использования такой вариант подойдет больше всего - стильно, модно и удобно.

Темные

Темны джинсы любят не все, однако сезон этого года возвращает их в моду. Такой вариант можно носить каждый день, сочетая с футболками, топами, укороченными свитерами. Стилисты говорят, что эта модель не утратит свою актуальность минимум до конца текущего года.

Напомним, стилисты назвали самые модные футболки на весну-лето 2022.

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