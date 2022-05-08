На улице уже существенно потеплело, поэтому пора задумываться о базовом гардеробе на теплый период.

В гардеробе любой модницы должны быть футболки. Это универсальный элемент, который можно включать как в деловой образ, так и в повседневный. УНИАН собрал топ моделей футболок, которые будут актуальны в сезоне весна-лето 2022.

В рубчик

Футболки в рубчик - это новинка сезона. Они чаще всего приталенные, с разным типом выреза. Визуально такие футболки подчеркивают фигуру и делают акцент на зоне декольте. Стилисты советуют выбирать пастельные тона - так их будет легче сочетать с разной одеждой.

С подплечниками

Это весьма необычная модель, которая только набирает популярность. Выигрышно выглядит в белом цвете, что придает универсальности данной вещи.

Поло

Тенниска или просто футболка-поло - это классика. Она актуальна практически всегда, однако весной и летом этого года в тренде ее яркие вариации.

Укороченная

Учитывая то, что одним из трендов этого сезона будут брюки или шорты с высокой посадкой, укороченная футболка - must have в гардеробе каждой модницы. Ее можно подобрать как классического белого, бежевого или черного цвета, так и найти с броскими принтами. Главное - удачно сочетать с другими элементами одежды.

С надписью

Футболки с надписью - это элемент гардероба, который не выходит из моды вот уже несколько сезонов. Стильно может выглядеть однотонная футболка базовых оттенков с аккуратной минималистичной надписью или надпись на фоне яркого принта. Чаще всего футболки с надписями идут в размере оверсайз. Однако если вы любите приталенные варианты, это тоже будет выглядеть современно.

Напомним, ранее стало известно, какие свитшоты и худи будут популярны весной 2022.

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