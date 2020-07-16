На вкус и цвет: нардепы похвастались стильными вышиванками и не очень (фото)

Народные избранники оказались настоящими патриотами Украины.

Народные депутаты пришли в Верховную Раду Украины на заседание, где рассматривался закон о языке.

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В честь этого они надели вышиванки. Кто-то показал хороший вкус, а кто-то - не очень. Да-да, даже национальная одежда требует особого подхода.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк пришла на заседание в длинном синем платье. Ярким акцентом стал пояс, выполненный в украинском стиле. Стоит отметить, что образ девушка подобрала яркий и стильный.

Еще одна народная избранница Ольга Коваль пришла в Раду в коротеньком желтом платье-вышиванке. Такой образ сразу бросается в глаза, так как вышивка достаточно необычная. При этом нардеп попадает в список "Модницы Верховной Рады" за креативность и чувство стиля.

Другая депутат Евгения Кравчук также выбрала желтое платье. При этом выглядело оно не совсем современно. Вышивка, мелкие балабончики, пояс - все это перебор для трендового платья.

Еще одна народная депутат Марьяна Безуглая надела рубаху с украинской вышивкой под зеленую юбку. Вышиванка, как отдельный элемент, смотрится среднестатистически, а вот с длинной юбкой - уж совсем не модно.

А вот Алина Загоруйко подобрала в принципе трендовое платье с модными рукавами. При этом вещи красного цвета больше подходят брюнеткам, а блондинкам предпочтительнее носить одежду пастельных оттенков.

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