ТОП-3 вещи, которые должны быть для холодного лета

Эти вещи должны быть в арсенале каждой модницы.

С приходом лета модницы перебирают свои шкафы и достают легкие вещи. Но бывают дни, когда хочется укутаться, надеть курточку и кроссовки, ведь погода иногда преподносит нам сюрпризы.

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Мы собрали для вас несколько вещей, которые спасут вас в прохладную погоду.

Бомбер

Последние несколько лет бомбер не выходит из моды. Эта вещь очень лаконичная и привлекательная. С помощью бомбера можно разбавить абсолютно любой образ. Его можно надеть как под джинсы, так и под брючный костюм.

Жакет

В прохладную погоду нас всегда спасают кофты или жакеты. Но так как кофты уже не в моде, мы предлагаем подобрать жакет того фасона, который подойдет к вашему "луку". Помните, что сейчас в тренде удлинённые жакеты.

Комбинезон

Это очень практичная вещь, так как вам никуда не будет задувать ветер. Комбинезоны надевайте тогда, когда хотите спрятаться в панцире от всего мира и от того самого прокаженного ветра. Стоит отметить, что комбинезоны стильно смотрятся как с кедами, так и с босоножками. Нужно всего лишь правильно подобрать фасон.

Как сообщал УНИАН, ранее был назван самый модный домашний "лук", который сразит всех наповал.

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