Мода циклична, а это значит, что несколько моделей вернутся к нам из прошлых сезонов.

Стилист Росина Трач рассказала, какая одежда будет в тренде осенью 2021 года. Какие элементы базового гардероба можно достать из дальних ящиков, а какие стоит прикупить - читайте в материале УНИАН.

Трикотаж

С приходом холодов и глобального тренда на комфорт к нам снова врывается трикотаж. Свободные платья, костюмы и, конечно же, привычные нам вязаные жилеты, которые приобретают абсолютно новые формы: в том числе удлинённые и с разрезами по бокам.

Стёганая верхняя одежда

Тренчи и пальто, кейпы и парки - это именно те изделия, которые как никогда будут актуальны в этом сезоне и точно станут любимчиками самых заядлых модников.

60-е возвращаются

А это значит, что и короткие платья мини А-силуэта также возвращаются в моду. Все по канонам Louise Vuitton. Ну или просто мини.

Из гор в города

Модные показы заполонили лыжные костюмы, куртки и комбинезоны, часто в сочетании с давно актуальным искусственным мехом и выше упомянутой стёжкой.

Плиссированная юбка

И кто бы мог подумать, совсем недавно будучи очень актуальной, снова возвращается плиссированная юбка. Радует, что не успели мы ее спрятать далеко в шкафы.

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Автор: Диана Могилевич