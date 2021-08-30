Модная осенняя одежда / depositphotos.com

Стилист Росина Трач рассказала, какая одежда будет в тренде осенью 2021 года. Какие элементы базового гардероба можно достать из дальних ящиков, а какие стоит прикупить - читайте в материале УНИАН.

Трикотаж

С приходом холодов и глобального тренда на комфорт к нам снова врывается трикотаж. Свободные платья, костюмы и, конечно же, привычные нам вязаные жилеты, которые  приобретают абсолютно новые формы: в том числе удлинённые и с разрезами по бокам. 

Трикотажное платье согреет вас прохладной осенью / instagram.com/bycoccon.ru

Стёганая верхняя одежда

Тренчи и пальто, кейпы и парки - это именно те изделия, которые как никогда будут актуальны в этом сезоне и точно станут любимчиками самых заядлых модников. 

Жилеты снова будут в тренде / instagram.com/queenhairwigs_

60-е возвращаются

 А это значит, что и короткие платья мини А-силуэта также возвращаются в моду. Все по канонам Louise Vuitton. Ну или просто мини. 

Мини-платье - это элемент базового гардероба / instagram.com/veronastore.ua

Из гор в города

Модные показы заполонили лыжные костюмы, куртки и комбинезоны, часто в сочетании с давно актуальным искусственным мехом и выше упомянутой стёжкой. 

Лыжный костюм можно носить и в городе / instagram.com/sportvers.ru

Плиссированная юбка

И кто бы мог подумать, совсем недавно будучи очень актуальной, снова возвращается плиссированная юбка. Радует, что не успели мы ее спрятать далеко в шкафы.

Летние юбки можно носить и осенью под свитшот / instagram.com/cezars_official

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Автор: Диана Могилевич