Не знаете, какие кофты будут в моде 2022? Сегодня поговорим об этом.

В преддверии осени все модницы задумываются над тем, какие кофты будут в тренде. Сегодня предлагаем вам поговорить о модных кофтах 2022-2023, которые станут незаменимыми для ваших образов.

Модные кофты из трикотажа

Красивые кофты из трикотажа - это элемент базового осеннего гардероба. Лучше подбирать однотонные кофты, чтобы можно было сочетать их с любым стилем одежды.

Вязаные кофты 2022

Вязаные кофты - это тренд не только прошлых годов, но и этого. Осенью они будут как никогда кстати. Обратите внимание на крупную вязку, чтобы выглядеть стильно и дорого.

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Какие пуловеры в моде 2022

Главное отличие пуловеров от других кофт в том, что их производят без воротника и застежки. Присмотритесь к модным пуловерам в полоску, предпочтительнее оверсайз кроя. Их можно заправлять в штаны или носить более свободно.

Длинные женские кофты

Длинные женские кофты - это те же туники. Кто-то предпочитает носить их как отдельный элемент образа, а кто-то под них надевает лосины или джинсы-скинни. Здесь все зависит от ваших предпочтений и уместности.

Какой джемпер сейчас в моде

Поначалу джемпер был любимым элементом одежды у спортсменов, но позже он перекочевал в гардеробы всех модниц. Его можно использовать и как самостоятельную вещь в образе, и как теплый верхний слой в паре с рубашками или гольфами.

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