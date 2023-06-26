Сарафан - универсальная одежда на жаркое время.

Сарафан - популярный элемент женской моды. Его носят не только из-за удобства, но и из эстетических соображений - он придает образу женственность, легкость и романтичность.

Сарафаны обычно изготавливаются из легких и натуральных материалов, таких как лен, хлопок или шелк. Это позволяет коже свободно дышать и обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в период высоких температур. Рассказываем, какие сарафаны в моде этим летом.

Короткий сарафан с мелким принтом

Подобная модель - безусловный тренд этого года. Он будет выглядеть стильно в любом цвете и на любой фигуре. Неплохой вариант представлен на фото - открытые плечи и массивные рукава не только помогут убрать изъяны фигуры, но и сделают акцент на ваших сильных сторонах.

Видео дня

Сочетать такой сарафан можно с обувью на плоской подошве и с обувью на каблуке - все зависит от индивидуальных предпочтений.

Минималистичный сарафан на тонких бретельках

Такая модель - самое то, если вы хотите создать простой и нежный образ без излишеств. Идеальное сочетание к нему - это белые босоножки (или что-то другое на плоском ходу).

Такой сарафан не требует дополнительных аксессуаров, ведь самостоятельно он выглядит очень даже хорошо. Подойдет обладательницам любого типа фигуры.

Сарафан с вышивкой

Вышивка - это то, что на пике моды уже второй год. Этим элементом украшают любую одежду, и сарафаны - не исключение. Главное - следить за тем, чтобы вышивки было в меру - она должна быть в идеале либо только в верхней, либо только в нижней части изделия.

Сарафан с открытой спиной

Очень женственная модель, на которую решатся только самые смелые. Это не только отличный look для фотосессии, но и идеальная одежда на жаркий летний день, для прогулки или для похода на свидание. Все зависит от того, чем вы дополните этот элемент гардероба.

Напомним, какие вещи запрещено носить в жару.

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