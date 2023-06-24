В летний период к выбору элементов гардероба стоит подходить особенно ответственно.

В жаркую погоду важно выбирать правильную одежду, чтобы избежать перегрева и дискомфорта. Рассказываем, чего следует избегать во времена повышенных температур.

Тяжелые и плотные ткани

Ткани, такие как деним, шерсть и кожа, плохо пропускают воздух и не обеспечивают достаточную циркуляцию. Это может вызвать перегревание организма и ухудшить состояние в жару. Лучше выбирать легкие и дышащие ткани, такие как лен, хлопок или шелк.

Тесная одежда

Одежда, которая слишком плотно облегает тело, может создавать ощущение давления и ограничивать циркуляцию воздуха. Избегайте облегающих футболок, джинсов, платьев или костюмов в жару. Вместо этого выбирайте свободные и свободно облегающие вещи, которые позволяют коже дышать. Оверсайз - идеальное решение.

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Темная одежда

Темные цвета поглощают больше солнечного тепла, поэтому ношение черной или темной одежды в жару может привести к дополнительному перегреву. Яркие и светлые цвета, особенно белый, отражают солнечные лучи и помогают сохранить прохладу.

Синтетические материалы

Ткани, такие как полиэстер и нейлон, не позволяют коже дышать и задерживают влагу. Это может вызвать повышенную потливость и раздражение кожи. Лучше выбирать натуральные волокна, такие как хлопок или лен, которые лучше пропускают воздух и способствуют испарению пота.

Тесная обувь и носки

В жару стоит избегать плотной и не дышащей обуви. Табу на носки из синтетических материалов. Эксперты советуют выбирать открытую и легкую обувь. Идеальное решение - это сетчатые кроссовки, легкие кеды, сандалии, босоножки, шлепанцы - все, что не препятствует циркуляции воздуха. К слову, обратите внимание не только на тип обуви, но и на ее качество - дешевые и некачественные материалы могут вызвать раздражение.

Напомним, названы пять стильных головных уборов на лето.

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