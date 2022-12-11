Уже самое время задумываться над деталями своего праздничного образа.

Маникюр на Новый год - один из самых главных элементов всего праздничного образа. Цвет ногтей должен гармонично подходить к одежде, а еще - быть в тему праздника. Поэтому многих очень волнует то, каким цветом сделать ногти на Новый год 2023. Рассказываем, что об этом говорят эксперты.

Какой маникюр будет в тренде на Новый год 2023

Стилисты подчеркивают, что вычурные и странные рисунки - это пережитки прошлого. Есть, конечно, исключения, но наиболее правильный и универсальный вариант - это однотонное покрытие с блестками, втиркой, небольшими дизайн-элементами, с использованием фольги.

Также в праздничный период на вершине популярности маникюр с металлизированными золотистыми и серебряными акцентами. Однако если для этого используются стразы, их не должно быть много.

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Какой маникюр сделать на Новый год 2023

2023 - год Черного Водяного Кролика. Именно поэтому важно подобрать цвет ногтей согласно общей палитре данного знака. Эксперты утверждают, что следует использовать красный, черный, белый и синий цвета.

Также можно экспериментировать с оттенками, однако на Новый год лучше всего отдавать предпочтение яркости.

Маникюр на Новый год: стильные варианты с фото

Напомним, какой макияж сделать на Новый год 2023, чтобы выглядеть молодо и стильно.

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