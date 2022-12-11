Говорят, что правильный макияж - это 50% успеха всего образа. Именно поэтому все модницы так много времени и внимания уделяют ему в праздники.

Новогодний макияж порядком отличается от повседневного, ведь у него есть свои правила и свои нюансы. Рассказываем, как накраситься так, чтобы свести с ума кого угодно в новогоднюю ночь. Эти советы не просто создадут шикарный образ, а еще и позволят подчеркнуть свою молодость.

Базовые советы по макияжу

Самое основное - кожа. Конечно, лучше всего выглядит натуральный цвет, поэтому затонировать лицо стоит максимально приближенно к своему оттенку. Если нужно "вытянуть" профиль лица, можно слегка выделить скулы.

К слову, эксперты советуют не экономить на пудре или тональном креме, поскольку в праздники макияж обычно приходится носить долго. Чтобы материал не подвел и не пришлось перекрашиваться в разгар торжества, средства должны быть стойкими.

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Глаза и губы. Для начала стоит определиться, на чем вы хотите делать акцент. Лучше всего выбрать что-то одно. Например, если модница хочет видеть в своем образе яркие красные губы, тогда глаза должны быть в меру выразительными. Работает это правило и наоборот: при желании сделать яркий и заметный взгляд, губы должны быть более "спокойными" - нюдовыми.

Детали. Новый год - это время сиять. Именно поэтому глиттер и прочие блестящие средства можно смело использовать (но без фанатизма). Визажисты говорят, что лучше всего делать сияющим только один элемент - это могут быть либо губы, либо глаза, либо брови.

Также можно отдельно сделать блеск на коже, но тогда не стоит его больше нигде добавлять, чтобы мейк не выглядел наляписто.

Варианты макияжа на Новый год 2023: фото

Напомним, как правильно носить белую обувь зимой.

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