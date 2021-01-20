20 января Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

Для церемонии инаугурации новый президент США Джо Байден выбрал наряд американского бренда, одной из самых известных и популярных модных марок родом из Америки – темно-синий костюм Ralph Lauren.

Читайте такжеДжо Байден принял присягу президента США (фото, видео)Как пишет журнал Esquire, темно-синий цвет в таком контексте олицетворяет стабильность и надежность.

Первая леди Джилл Байден появилась на церемонии в платье и накидке нью-йоркского бренда Markarian. Для миссис Байден дизайнер Александра О'Нейл сшила бирюзовый комплект из платья длиной чуть ниже колена и приталенного плаща, украшенного кристаллами Swarovski.

Вице-президент Камала Харрис выбрала для инаугурации комплект из платья и пальто насыщенного фиолетового цвета. Авторами наряда Харрис стали американские марки Christopher John Rogers и Sergio Hudson.

Инаугурация Джо Байдена

Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Перед ним присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

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Автор: УНИАН