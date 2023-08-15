Вы можете тренироваться дома и подтянуть тело без специальных тренажеров.

Известная фитнес-тренер Марина Боржемская признала, что сейчас большинство людей перешло на онлайн-тренировки. В условиях полномасштабной войны РФ против Украины те, кто хочет поддерживать свое тело в форме, действительно могут заниматься дома, ведь это вполне реально.

"Сейчас очень большой спрос имеют домашние тренировки, поскольку это более или менее безопасно, занимает меньше времени, если у вас много дел по работе, дому, детям. Сейчас очень много разнообразия, что делать дома. Если мы говорим о комплексном подходе, то я могу посоветовать то, чем занимаюсь я. У меня есть онлайн-марафоны похудения и здоровой жизни, где я даю роскошные тренировки, с помощью которых у человека не будет ни стресса, ни срывов в питании. Участники понимают, что они многое себе могут позволить, они много едят и при этом худеют. Если мы говорим просто о тренировках, то есть ютуб-каналы, есть тренировки на моей странице в Инстаграме или Тиктоке. Я часто провожу онлайн-эфиры", - рассказала Боржемская в интервью для УНИАН.

По словам тренера, если вы просто проснулись утром и не хотите включать никакие гаджеты, но хочется потренироваться, то вам нужно начать с легкой разминки, чтобы разогреть тело и подготовиться к нагрузкам.

Можно сделать такой комплекс, все упражнения нужно выполнять по 10-15-20 раз:

приседания,

отжимания от стены или пола, чтобы включились мышцы рук,

прыжки на месте (если есть проблемы с суставами, просто шагаем на месте с высоким поднятием бедра),

снова приседания или выпады,

отжимания от поверхности,

планка (с каждым днем увеличиваем время),

прыжки,

делаем на полу подъем спины,

становимся в мостик,

делаем скручивания верхней части тела и нижней части тела,

делаем растяжку, чтобы у вас была хорошая гибкость.

Тренировка с Мариной Боржемской - видео

Напомним, в интервью УНИАН тренер также назвала идеальное меню на каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: