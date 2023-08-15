Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, как можно питаться в течение дня, чтобы лишние килограммы не откладывались на теле. Для того, чтобы есть и худеть, нужно подобрать правильные продукты.
В интервью УНИАН тренер "Зважених та щасливих" назвала идеальное меню на каждый день. За ним вы сможете полноценно питаться и не думать о лишних калориях.
Простой завтрак
Вариант завтрака может быть очень простым. Например, сырники с йогуртом. Для их приготовления вам понадобятся:
- 200 г творога (5%)
- 1 яйцо
- 30 г овсяных хлопьев быстрого приготовления (замачивать их не нужно).
Приготовление: Смешиваем хлопья с яйцом и ждем пару минут. Можно хлопья предварительно смиксовать с ложкой отрубей. Все ингредиенты смешать, при необходимости взбить блендером. Пропорции ингредиентов могут немного меняться в зависимости от консистенции сыра. Получаем плотную однородную массу. Можно добавить 10 г изюма.
Готовим на антипригарной сковороде. Поливаем сырники йогуртом, можно посыпать свежими или морожеными ягодами.
Вкусный обед
На обед можно приготовить тушеную говядину с луком и морковью. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
- говядина – 300 г
- лук - 1-2 шт
- морковь - 1-2 шт
- свежие помидоры - 3-4 шт (или томатная паста-2 ст. л.)
- лимонный сок - от половины лимона
- приправы, зелень , соль - по вкусу
- вода.
Приготовление: лук нарезать полукольцами или кубиками. Мясо нарезать и замариновать с лимонным соком и луком. Морковь измельчить кружочками или натереть на крупную терку. Помидоры измельчить в блендере. На сухую сковороду выложить мясо без лука. Пару минут прогреть без образования корочки на среднем огне, постоянно помешивая. Это нужно для того, чтобы белок на поверхности свернулся, и внутри кусочков сохранился вкусный мясной сок. После выложить лук, который мариновался с мясом, и морковь.
Хорошо перемешать, накрыть крышкой и держать на малом огне 10 минут. Томатную мякоть или разведенную пасту вскипятить в отдельной посуде, вылить его к мясу, добавить приправы, посолить и тушить около часа. К такому обеду добавить гарнир, свежий зеленый салат или овощи гриль.
Полезный ужин
На ужин приготовьте рыбные котлеты из фарша хека. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- хек - 200 г
- половинка лука
- морковь - 1 шт
- яйцо - 1 шт
- соль и перец - по вкусу
Приготовление: 200 г филе хека очищаем от кожи и перемалываем в блендере или мясорубке. Добавляем половинку лука, потому что она сделает наши котлеты сочнее. Мелко шинкуем лук или натираем его на мелкой терке. Туда же добавляем одну морковь и яйцо.
Эти котлеты из рыбного фарша очень напоминают рыбные оладьи. Смешиваем все ингредиенты и жарим котлеты на сковороде с антипригарным покрытием. Каждую котлетку обжариваем с двух сторон. При желании в конце можно добавить немного воды и протушить их или запечь в духовке. Добавляем любую зелень, салат или рагу. И все, ужин готов.
Безвредные перекусы
Если вы едите с перекусами, пояснила Боржемская, то первый должен быть в период с 10:00 до 11:00 часов. Можете взять ягоды (200 г) с орешками. Или более сытный перекус - бутерброд с 20 гр. сыра и кофе/чай. Второй перекус может быть после обеда, до ужина.
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