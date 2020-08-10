"Укрощение строптивых": как навсегда избавиться от электризации волос

Непослушные локоны можно уложить.

Каждая девушка, наверное, сталкивалась с электризацией волос. Особенно зимой, когда снимаешь шапку. И вся прическа насмарку.

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Вообще электризация происходит за счет сухих волос и ветра. Также на это влияет отсутствие витаминов. Все это, конечно, нам не нравится. Поэтому есть способ, как от этого избавиться.

В первую очередь, нужно мыть волосы теплой водой или контрастной. Также стоит обратить внимание на шампуни и кондиционеры. Они не должны пересушивать кожу головы. Сушить волосы лучше естественным путем, избегая фенов и утюжков. Кроме того, расчесывать волосы пластиковыми расческами не стоит. Выбирайте лучше деревянные расчески.

Как сообщал УНИАН, когда лучше сделать новую прическу, чтобы придать красоты и блеска своим волосам.

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