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"Укрощение строптивых": как навсегда избавиться от электризации волос

14:22, 10 августа 2020
Красота и стиль
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Как избавиться от электризации волос / depositphotos.com

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Вообще электризация происходит за счет сухих волос и ветра. Также на это влияет отсутствие витаминов. Все это, конечно, нам не нравится. Поэтому есть способ, как от этого избавиться.

В первую очередь, нужно мыть волосы теплой водой или контрастной. Также стоит обратить внимание на шампуни и кондиционеры. Они не должны пересушивать кожу головы. Сушить волосы лучше естественным путем, избегая фенов и утюжков. Кроме того, расчесывать волосы пластиковыми расческами не стоит. Выбирайте лучше деревянные расчески. 

Как сообщал УНИАН, когда лучше сделать новую прическу, чтобы придать красоты и блеска своим волосам.

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