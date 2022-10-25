Что надо пить для омоложения женского организма / фото depositphotos.com

Если вас интересует, что надо пить для омоложения женского организма, то данная статья поможет разобраться в этом вопросе. На омоложение влияют следующие факторы: образ жизни, интенсивность физических нагрузок, питание, эмоции, витамины и уход. Рассмотрим детальнее лучшие витамины для молодости.

Витамины для упругости кожи лица

Акцентируем ваше внимание на том, что любые лекарственные препараты и витамины следует принимать исключительно после консультации с врачом

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Как утверждают эксперты, Витамин А, или ретинол часто используют для борьбы со старением, возрастной пигментацией и для уплотнения кожи.

Витамин С, который содержится в яблоках, ананасах, цитрусовых, капусте, помидорах, отлично способствует обновлению кожи, улучшению цвета лица, уменьшению воспалений и покраснений.

Витамин Е, который организму дают различные масла, семена, орехи, миндаль, хлеб, авокадо, отлично справляется с тем, что делает кожу упругой и восстанавливает ее структуру. 

Что надо пить для омоложения женского организма / фото depositphotos.com

Самый женский витамин против старения кожи

Эксперты также добавляют, что существует так называемый самый женский витамин против старения кожи - это витамин D3. Он является эффективным, потому что его спектр действия достаточно широкий: D3 способствует выработке коллагена, работает на замедление процесса старения, придает коже здоровый натуральный вид. 

Витамины для упругости кожи тела

Поскольку женщины хотят не только молодости лица, но и подтянутого тела, то вот список витаминов, которые делают кожу упругой и замедляют процессы старения:

  • Витамин A (ретинол)
  • Витамин В1 (тиамин)
  • Витамин В7 (биотин)
  • Витамин B9 (фолиевая кислота)
  • Витамин С (аскорбиновая кислота)
  • Витамин Е (токоферол)
Что надо пить для омоложения женского организма / фото depositphotos.com

Напомним, как долго можно не мыть голову и что будет, если мыть ее редко.

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