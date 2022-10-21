Вопрос того, как долго можно не мыть голову, актуален для каждого человека. Несмотря на то, что на это влияет очень много индивидуальных показателей, есть определенные рекомендации.

Ответ на вопрос о том, как редко мыть голову, зависит от многих факторов. Здесь влияет образ жизни, густота волос, их длина, уходовые средства и даже погода. Рассказываем, какие аспекты о мытье головы обязательно нужно учитывать каждому, кто заботится о красоте и здоровье своих волосы.

Как правильно мыть голову

Согласно советам парикмахера, расписание мытья головы нужно составлять с учетом типа кожи. Если у вас жирная кожа, то минимум 3 раза в неделю. Сухая кожа требует мытья 1-2 раза в неделю. Для комбинированной кожи идеальное количество - это 2 раза в неделю с перерывом в 3-4 дня.

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Что будет, если редко мыть голову

Если долго не мыть голову, то секрет сальных желез останется на поверхности кожи, и в конечном счете себум начнет разлагаться. Из-за этого появляется крайне неприятный запах прогорклого жира, который, поверьте, невозможно забыть или не заметить. Некоторые "эксперты" утверждают, что детям можно не мыть голову месяцами, но это не так. Такое длительное отсутствие гигиены только вредит.

Как часто мыть голову мужчине

Мужчины могут следовать таким же правилам частоты мытья головы, как и женщины. Им также нужно отталкиваться от типа кожи. Однако, например, дерматологи Колумбийского университета утверждают, что если у мужчины жирная кожа, то голову нужно мыть чаще. Примерно 4 – 5 раз в неделю.

Через сколько дней нужно мыть голову

Идеальный интервал - 2-4 дня. Он подойдет для всех типов. Например, если кожа у вас слишком жирная, то мойте волосы на второй день. Если слишком сухая - на третий или четвертый.

Сколько раз нужно мыть голову за раз

В зависимости от густоты волос и ваших уходовых средств, определяется сколько раз нужно пенить и смывать волосы за одну помывку. Но в среднем вы наносите шампунь и тщательно смываете его с головы два раза.

Что будет, если не мыть голову

Первое, что начнет вас беспокоить в случае отсутствия своевременных гигиенических процедур - это ороговевшие клетки кожи головы. Они будут буквально повсюду уже спустя несколько дней после того, как вы пропустили плановое мытье. Голова начнет чесаться, будут оставаться белые или бурые следы на головном уборе.

В конечном счете появится неприятный запах, который будете ощущать не только вы, но и окружающие.

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