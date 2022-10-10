Эти оттенки идут практически всем модницам и удачно сочетается с универсальными вариантами макияжа.

Стилисты раскрыли самые актуальные оттенки губной помады на сезон осень-зима 2022. Так, как утверждают эксперты, наибольшим спросом будут пользоваться следующие оттенки: коричневый, фуксия, марсала. Выигрышно они будут выглядеть не в глянцевом, а в матовом оттенке.

Если у вас "холодный" оттенок кожи, то лучше всего использовать цвет фуксия. Он подчеркнет черты лица, сделает губы более выразительными.

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Отметим, что такой оттенок можно смело сочетать с яркими глазами и четкими скулами.

Для тех, кто не любит выделяться ярким мейком, лучше всего использовать коричневый оттенок. В матовом оформлении он будет выглядеть очень дорого, изысканно и со вкусом.

И наконец марсала - самый любимый оттенок многих модниц. Он является вечерним вариантом, однако за последние несколько лет смело доказал, что может использоваться и в повседневном макияже.

С таким цветом помады нужно быть очень осторожными, ведь он и так яркий, а в сочетании со слишком яркими глазами будет выглядеть наляписто. К таком оттенку лучше выбрать бежевые, кофейные или коричневые тени.

Напомним, названа удобная и модная обувь на каблуке на осень-зиму 2022.

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