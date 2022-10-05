Если вы хотите выглядеть женственно и эффектно, то эти модели вам точно придутся по душе.

Стилисты рассказали, какая обувь на каблуке будет стильной в осенне-зимний период. Так, они говорят о классических ботильонах, ботинках и ботфортах. Детальнее о каждом типе обуви и о том, с чем его можно носить, читайте в нашем материале.

Деми ботильоны

Такая обувь идеально гармонирует с практически любым образом в классических оттенках. Так, стилисты рекомендуют покупать ботильоны на каблуке белого, серого или черного цветов.

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Также можно рассмотреть коричневый вариант, однако этот цвет довольно сложно правильно сочетать с одеждой. Коричневые ботильоны подойдут к юбке-миди бежевого или кофейного цвета. С брюками или джинсами их лучше не обувать.

Демисезонные ботинки на маленьком каблуке

А вот такой тип обуви можно носить с джинсами и юбками-мини. Он является фишкой дерзкого образа, удачно гармонирует с пальто, пуховиком или кожаной курткой.

Стилисты утверждают, что тракторная подошва еще нескоро выйдет из моды, поэтому такую пару обуви можно смело прикупить в свой гардероб.

Ботфорты на каблуке

Модная обувь, к которой все почему-то все еще относятся с опасением. Это может быть связано с тем, что мода очень переменчива, а ботфорты - это не классика, а то, что может как резко ворваться в тренды, так и резко из них уйти.

Такой тип обуви лучше носить с короткими юбками и свитерами крупной вязки. Отлично подойдет под коктейльное платье. Безусловно, идет к кожаной куртке, чтобы создать современный и максимально молодежный образ.

Напомним, названы самые яркие и необычные сапоги на сезон осень-зима 2022.

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