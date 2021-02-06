Инцидент произошел на площадке в Бостоне 5 февраля.

Американская актриса и звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках комедии «Не смотри вверх» Адама Маккея.

Читайте такжеУ Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований"Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, связанные с производством картины.

По данным издания, инцидент произошел на площадке в Бостоне 5 февраля. Лоуренс снималась в сцене с актером Тимоти Шаламе. Актриса находилась внутри ресторана, когда должен был произойти контролируемый взрыв окна. Взрыв прошел не так, как планировалось. В результате в глаз Лоуренс прилетел осколок стекла и разрезал ей веко, из-за чего у нее возникло кровотечение.

Из-за произошедшего производство киноленты пришлось приостановить.

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Автор: УНИАН