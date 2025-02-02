Эксперт назвала реальные последствия такого окрашивания локонов.

Большинство женщин, которые красят волосы дома или в салонах, используют именно краски с аммиаком в составе. Все потому, что такие цвета держатся дольше, "схватываются" лучше, качественнее закрашивают седину, да и палитра аммиачных красок весьма широка.

Ранее мы говорили о том, почему нужно краситься на грязную голову, а теперь поделимся информацией о последствиях использования красок на основе аммиака.

Насколько вреден аммиак в краске для волос

Трихолог Татьяна Мельничук в комментарии УНИАН рассказала, вреден ли аммиак для волос на самом деле. По ее словам, мифы, которые касаются здоровья человека, быстро "разлетаются". Слухи о якобы вредности аммиачных красок появились после того, как на рынок заехали безаммиачные, и официальный представитель какого-то бренда, который их продавал, искал их преимущества, чтобы взять "на крючок" абсолютно всех парикмахеров.

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И аммиачные, и безаммиачные краски могут быть хороши, все зависит от того, сколько уходовых компонентов в них добавил производитель. Очень часто безаммиачная краска не закрашивает седину, поскольку краситель в ней слабее, чем в аммиачной. Все же аммиак - самый мощный проводник, и когда есть стойкая седина, очень толстые седые волосы, то безаммиачная краска его просто не закрасит:

Если нет никаких дерматозов кожи головы, то окрашивание волос аммиачными красками не приводит к какой-то глобальной проблеме, которая может, например, немного повлиять на общее состояние здоровья человека.

Окрашивание аммиачными красками будет создавать проблемы в том случае, когда у человека:

чувствительная кожа головы;

есть выпадение волос;

себорейный дерматит;

псориаз или себопсориаз.

Мельничук объясняет, чем вредна аммиачная краска в таком случае - химическая основа красителя будет обострять такие проблемы с кожей головы. Именно поэтому, по мнению эксперта, при наличии таких проблем, надо их решить, правильно подобрать уход за волосами в домашних условиях, и узнать, как успокаивать и увлажнять кожу головы во время окрашивания и после него.

Трихолог напоминает, что есть такой вид защиты кожи головы - лосьоны, которые наносятся перед окрашиванием. Они образуют пленку на коже головы и оказывают успокаивающее действие на кожу. Затем при использовании краски, когда краситель контактирует с кожей, нет острого проявления воспаления (к примеру, сильного покраснения).

Как часто можно красить волосы краской с аммиаком

Мельничук считает, что абсолютно ничего не случится. Она уверена, что аммиак вокруг нас, он содержится не только в косметике, но и в большом количестве пищевой продукции:

Во время окрашивания аммиачной краской кожа человека контактирует с минимальной концентрацией аммиака и, если он имеет здоровый организм и кожу, то никакого негативного влияния на состояние здоровья не будет.

Но, если человек страдает аллергией, имеет бронхиальную астму, аутоиммунные заболевания, кожные болезни, то на состояние его здоровья могут негативно влиять все виды химических средств, в том числе аммиачные краски для волос.