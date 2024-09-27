С помощью профессионального парикмахера-стилиста разбираемся, можно ли краситься на грязные волосы, или голову перед окрашиванием все же нужно помыть.

Бытует мнение, что краситься следует на грязную голову - мол, так вреда от краски будет меньше. Другие утверждают наоборот: красить нужно только помытые волосы, потому что так краска берется лучше. Мы спросили у эксперта, как на самом деле краситься - на чистые или грязные волосы, и насколько это принципиально.

Как краситься лучше - на чистую или грязную голову

"Все зависит от того, какое будет окрашивание. Если речь идет об однотонном, то не обязательно идти к мастеру с немытыми волосами", - говорит парикмахер-стилист Алена Никифорова.

Но, по словам эксперта, мыть волосы не стоит, если они сначала будут обесцвечиваться, а потом тонироваться. Почему нужно краситься на грязные волосы в этом случае?

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Дело в том, что для обесцвечивания используют агрессивный краситель, который при контакте с кожей головы может ее повредить. На немытых волосах же есть защитная пленка - это секрет (себум), который выделяет кожа, и он защищает ее и волосы в процессе окрашивания,

- объясняет специалист.

Если у вас ломкие и сухие волосы, нужно закрасить седину, также нежелательно мыть голову накануне - на восстановление могут уйти недели.

Еще одна причина, почему нельзя красить чистые волосы - это чувствительная кожа головы. В этом случае может быть раздражение, поэтому для людей с чувствительной кожей особенно актуально идти с немытыми волосами на обесцвечивание и тонирование. Хотя, говорит эксперт, сейчас эта процедура - обесцвечивание плюс тонирование - встречается все реже, потому что мастера стараются переводить людей, которые так красились, на более мягкий краситель. Также во время окрашивания используют специальные средства-флюиды, которые успокаивают кожу.

"В основном мы сейчас работаем на таких красителях, которые не сильно повреждают как кожу головы, так и волосы. В них или сразу содержится комплекс "Плексы", или же добавляются, в частности, масла, которые нужны для предотвращения раздражения. Даже в самых дешевых красках есть комплекс для увлажнения", - объясняет мастер.

Сколько не мыть голову перед окрашиванием и каких правил придерживаться

Если планируется агрессивное окрашивание - желательно хотя бы один день не мыть голову - не обязательно ходить с грязной неделю,

- советует эксперт.

Перед тем, как идти на окрашивание, придерживайтесь также таких рекомендаций:

за несколько дней до этого не используйте кондиционеры или несмываемые кремы, чтобы краска лучше проникла внутрь;

проследите, чтобы не было повреждений на коже головы;

если делаете обесцвечивание - лучше голову не мыть за 2-3 дня.

На вымытые волосы делается такое окрашивание как "air touch", мелирование/"balayage", омбре. Но, если сомневаетесь, мыть вам голову или не нужно - лучше не мойте: пусть мастер сам определит, что делать.

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