Зять российского продюсера Иосифа Пригожина, который поддерживает войну в Украине, Евгений пропал без вести на войне в Украине. От мужчины, который воевал за оккупантов, нет вестей уже год, но его тесть-фанат Путина начал говорить о его исчезновении только сейчас.
Он дал комментарии пропагандистским СМИ, в которых рассказал, что удивлен новостью об исчезновении зятя. Его 27-летняя дочь Даная также избегает публичных упоминаний о муже, а в соцсетях делает вид, будто ничего не произошло. Россияне поженились в 2022-м, а уже через полгода после этого, Евгений попал под частичную мобилизацию. У них родился сын, которому не было еще месяца.
Пригожин рассказывал, что в военкомате не было данных о новорожденном ребенке. Несмотря на необходимость предоставить документы для отсрочки, мужчину отправили на фронт. С тех пор о зяте продюсера не было упоминаний в публичном пространстве. Лишь в декабре прошлого года Даная рассказала, что давно не связывалась с мужем.
"Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он исчез, но пока не хочу об этом подробно говорить. У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне несколько дней. С дочкой, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности", - сказал росСМИ Пригожин.
Дочь прихвостня Путина также отметила, что новостей о Евгении нет. Она добавила: "Хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше".
К слову, в марте 2014 года Пригожин публично поддержал аннексию Крыма Россией. Тогда он подписал письмо российскому диктатору Путину о поддержке оккупации. С августа 2015 года продюсер внесен в список деятелей культуры СБУ и признан лицом, которое несет угрозу нацбезопасности Украины.
Напомним, ранее мы писали, что путинисты Валерия и Пригожин неожиданно выехали из России.