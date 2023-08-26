Богдан Кротевич осудил мужчин, выехавших незаконно за границу.

Военный Богдан "Тавр" Кротевич (начальник штаба, первый заместитель командира полка специального назначения "Азов", который попал в плен из "Азовстали" и вернулся в Украину) высказался о людях, выехавших за границу на фоне полномасштабной войны. Он не осуждает женщин и тех, кто имел законные основания на пересечение границы.

Однако "Тавр" не скрывает, что его очень "бесят" сбежавшие из Украины мужчины. В интервью для YouTube-канала "Розмова" военный признал, что не знает, как реагировать на таких людей.

"Надо понимать, кто и по каким причинам, и как уехал... Во-первых, если это семья хоть военнослужащего, хоть не военнослужащего, если это женщина с ребенком и так далее, и ей спокойнее так - это нормально, это окей. И если это люди, которые незаконно пересекли границу, блин, я не знаю, как я буду реагировать. Меня не так бесит, что они уехали, меня так бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя", - пояснил Кротевич.

"Досталось" и известному хореографу Владу Яме. "Тавр" заявил, что он набил бы лицо танцору, выехавшему за границу на фоне войны.

"И они вернутся. И меня тригерит то, что они скорее всего не будут нести никогда никакого наказания. И меня это бесит. Опять же, вопрос справедливости. Меня прям просто выводит. И они еще, кое-кто, позволяет выкладывать видео с вечеринок! Не знаю, как тот Влад Яма, где-то своей "винилой" крутит. Вот ему я бы лицо набил. Вот так просто, по-мужски. Всяческим "ТрО Барселона". Гуляй, душа", - сказал Кротевич.

Как уехал Влад Яма

В начале полномасштабной войны РФ против Украины стало известно, что Влад Яма уехал в США. Впоследствии хореограф Женя Кот предположил, что его коллега мог пересечь границу незаконным путем.

"Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Для меня вопрос, как люди покинули страну. Это 100% вопрос. Другой вопрос, как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра было введено военное положение. Вопрос завис в воздухе", - рассказывал Кот.

Сам Яма на критику не реагирует. Недавно он внезапно похвастался наградой от военных. Кроме этого, хореограф поделился размышлениями относительно того, как изменилась его жизнь на фоне войны. Это вызвало новую волну хейта.

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