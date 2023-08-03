На фоне хейта и волны осуждений хореограф показал благодарность от защитников Украины.

Хореограф Влад Яма, который живет в США и регулярно получает негативные комментарии от пользователей сети, внезапно похвастался благодарностью от военных. Вероятно, артист хотел показать хейтерам, что все же помогает Украине.

Так, танцор сделал "репост" фотографии, на которой изображена благодарность. Судя по тексту, военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила благодарят благотворительный фонд Florida for Ukraine.

На фотографии есть немало отметок, среди которых - аккаунт Ямы. На странице фонда в Instagram действительно можно найти фотографию волонтеров, среди которых стоит хореограф и его жена - Лилия Яма.

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Впрочем, как именно хореограф помогает военным - не сообщается. Сам Яма никак не прокомментировал благодарность. В последнее время танцор редко делится мыслями и эмоциями.

Недавно он попытался завести разговор с подписчиками, однако все закончилось тем, что Яму в который раз начали хейтить. Так, артист писал о будущем и прошлом, а комментаторы начали "атаковать" его вопросами о том, не стыдно ли ему "отсиживаться" за границей, пока в Украине продолжается полномасштабная война.

Кроме этого, несколько дней назад Яма впервые ответил, стыдно ли ему за выезд за границу. Также он сказал, не "слабо" ли ему пойти на фронт.

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