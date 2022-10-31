Хореограф уже получил очень много хейта из-за своего решения покинуть страну в войну.

Влад Яма получил множество критики в свой адрес после выезда за границу. Сейчас на этот счет высказался его коллега, хореограф Женя Кот. В интервью Rostyslove Production танцор подчеркнул, что выезжать или нет - личное дело каждого. Впрочем стоит проверить как именно он уехал, ведь границы закрыли рано утром.

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Для меня вопрос, как люди покинули страну. Это 100% вопрос. Другой вопрос, как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра было введено военное положение. Вопрос завис в воздухе. Я не уехал из страны, но тоже имел возможность. Я уезжал на несколько дней искать авто для ребят с волонтерским удостоверением. Сейчас я здесь. Насчет Влада. Так он сделал. Так он чувствует. Я не осуждаю людей, которые не хотят воевать. Есть люди, которые боятся крови, падают в обморок. Возможно, он такой. Не знаю. Не мне его судить. А нашим правоохранителям. Плюс общество дает оценку нашим действиям. Совесть должна быть. Никому и ничего мы запретить не можем", - сказал Кот.

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Также он высказался и о своем другом коллеге - Дмитрии Дикусаре. Тот довольно быстро после 24 февраля принял решение идти в ряды ВСУ.

"Я не ожидал, что он сразу пойдет в ВСУ. Я пробовал записываться в тероборону. Пришел, а там очередь была просто тьма", - вспомнил танцор.

Напомним, ранее жена Влада Ямы обратилась к подписчикам по поводу хейта в адрес хореографа. Она отметила, что никто не должен осуждать Яму за его решение покинуть Украину.

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