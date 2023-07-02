Анна Саливанчук регулярно занимается спортом.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук в своем блоге показала на видео, как занимается спортом. Знаменитости для этого много не нужно - с двумя гантелями она разместилась прямо на газоне.

Для занятий спортом на природе Саливанчук выбрала комбинацию из топа и леггинсов с ярким принтом. Образ она дополнила белой бейсболкой и большими солнцезащитными очками.

На видео в stories Анны можно заметить, что женщина очень гибкая и спортивная - это и неудивительно, ведь спорт - это существенная часть ее жизни. Благодаря этому у Саливанчук подтянутая фигура и стройная талия.

Видео дня

В описании к видео актриса, сыгравшая в ситкоме "Сваты", пожелала поклонникам тихого дня.

Поскольку видео было опубликовано в stories, невозможно узнать, что думают фанаты по этому поводу, однако ранее на все фотографии и видео артистки в комментаторы реагировали довольно открыто: благодарили ее за активное взаимодействие с аудиторией, за открытость и творческую деятельность.

Напомним, Саливанчук со "Сватов" потрясла пикантными фото.

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