Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась в Instagram-блоге новыми снимками, продемонстрировав идеальную фигуру и привлекательные формы. Фотографии, очевидно, были сделаны профессиональным фотографом в фотостудии.
На фото звезда сериала "Сваты" позирует в бежевом корсете, черной длинной юбке и черных перчатках.
У нее накручены и уложены на плечи волосы, а также образ дополняет благородный вечерний макияж.
"... Желаю вам тихого и спокойного дня. Желайте другим то, что хотите себе. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество жизни. Когда вы начнете это делать, сработает закон обратной силы, согласно которому мы получаем все, чего желаем другим. Некоторые люди огорчаются, видя, что у других есть то, чего им не хватает. Но такие переживания только отталкивают от нас желаемое! Перестройте свое сознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, другим людям", - обратилась к своим поклонникам Анна.
Реакция соцсетей
- "Вау, вот это красотка!"
- "Спасибо вам, Анна! Люблю наблюдать за вами! Вы - прекрасная актриса!"
- "Ого! Гламурный понедельник!"
- "Вы секси!"
Напомним, Анна Саливанчук в соблазнительном наряде прогулялась по столице.