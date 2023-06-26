Анна поделилась своими снимками, сделанными в фотостудии.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась в Instagram-блоге новыми снимками, продемонстрировав идеальную фигуру и привлекательные формы. Фотографии, очевидно, были сделаны профессиональным фотографом в фотостудии.

На фото звезда сериала "Сваты" позирует в бежевом корсете, черной длинной юбке и черных перчатках.

У нее накручены и уложены на плечи волосы, а также образ дополняет благородный вечерний макияж.

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"... Желаю вам тихого и спокойного дня. Желайте другим то, что хотите себе. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество жизни. Когда вы начнете это делать, сработает закон обратной силы, согласно которому мы получаем все, чего желаем другим. Некоторые люди огорчаются, видя, что у других есть то, чего им не хватает. Но такие переживания только отталкивают от нас желаемое! Перестройте свое сознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, другим людям", - обратилась к своим поклонникам Анна.

Реакция соцсетей

"Вау, вот это красотка!"

"Спасибо вам, Анна! Люблю наблюдать за вами! Вы - прекрасная актриса!"

"Ого! Гламурный понедельник!"

"Вы секси!"

Напомним, Анна Саливанчук в соблазнительном наряде прогулялась по столице.

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