Артист признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас Россия в Украине.

Популярный российский актер, которого зрители знают по роли Сан Саныча в комедийном сериале "Сваты", Александр Феклистов обратился к украинским коллегам со словами солидарности из-за войны, которую развязала РФ.

Обращение знаменитости опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на личной странице в Twitter.

Артист признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас Россия в Украине. Он отметил, что пропагандисты пытаются закрыть гражданам РФ глаза и уши, однако ото всех правду скрыть невозможно.

В видео Феклистов так же вспомнил родного дядю, который погиб во время Второй мировой войны под Киевом.

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина... Мой дядя, Валентин Моисеевич, во время Второй мировой войны погиб под Киевом. Вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько", – поддержал Украину Феклистов.

Также актер вспомнил воспитательницу из детского сада, которая давила на глаза детям, чтобы те заснули во время тихого часа. Он сравнил ее с кремлевскими рупорами, которые заставляют россиян поверить в их "правду".

"Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность... Мы с вами", – высказался артист.

Отметим, в отличие от Федора Добронравова, главного героя "Сватов", выступавшего за оккупацию Крыма, Феклистов еще в 2014 году поддержал Украину. Тогда он подписал письмо "Мы с вами" в знак солидарности с украинцами.

Сейчас многие российские звезды высказываются против войны в Украине и осуждают режим Путина. В то же время есть и те, кто поддерживает российского диктатора. К примеру, российский певец Сергей Лазарев, который 24 февраля разместил в соцсетях публикацию о войне, а вскоре ее удалил, отрекся от слов в поддержку Украины. Более того, артист подчеркнул, что гордится своим гражданством и искренне любит родину.

А российская актриса Юлия Меньшова пожаловалась, что "жизнь в России "накрылась медным тазом".

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