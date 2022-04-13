Юлия Меньшова рассказала о жизни россиян со дня вторжения РФ в Украину.

Российская актриса Юлия Меньшова всегда была патриотом своей страны. И даже сейчас, когда Россия напала на Украину, она говорит о том, что ей не стыдно быть гражданкой страны-агрессора. Более того, она осудила коллег, которые говорят о том, что им стыдно и тех, кто сжигает российские паспорта.

"У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке "стыдно быть русским". Мне не стыдно быть русской! Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике", - сказала Меньшова на своем YouTube-канале.

При этом она отметила, что нормальная жизнь в России "накрылась медным тазом". Вероятно, это из-за санкций, которые ввели европейские страны против России на фоне войны, которую она развязала в Украине еще 24 февраля.

"Вот уже больше месяца я, как и все, бесконечно листаю тг-каналы, скраивая из лоскутов картину целого, которое все равно ускользает… Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что всё, на что можно было опираться раньше, накрылось медным тазом. Понятно, что мир трещит по швам", - написала Меньшова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сейчас у нее есть только надежда на улучшение ситуации в стране.

Кто такая Юлия Меньшова

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер.

Ведёт YouTube-канал "Сама Меньшова". Канал имеет более 200 тыс. подписчиков и около 7 млн. просмотров.

Лауреат российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий ток-шоу".

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