Певица заявила, что никогда не сомневалась в нашем президенте.

Украинская певица Наталка Карпа, которая во время войны вместе с дочерью Златой переехала из Киева во Львовскую область, рассказала об общении с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Карпы, они были знакомы еще задолго до того, как Зеленский стал президентом. Они вместе выступали со студией "Квартал 95". Она добавила, что президент Украины достаточно сильная личность, поэтому она в нем никогда не сомневалась.

"Я горжусь президентом своей страны и благодарю Бога за то, что благословил нас именно им в такое непростое время. Возможно, другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам. И мы бы не знали, куда бежать, что делать, страна была бы разорвана. Верю, что Владимир Зеленский может быть президентом, который вернет Донбасс и Крым. Да, это будет нелегко, но я в него верю", - сказала Карпа в интервью "24 каналу".

Певица добавила, что гордится Зеленским. Несмотря на всю усталость, он продолжает бороться за свободу и независимость Украины, за жизнь каждого украинца.

"Мы пишем историю сильного и могущественного государства. Это красивая 30-летняя девушка, знающая себе цену, становится независимой, освобождается от путинских рук, сплетавших ее, гордо поднимает голову. Каждый день, маленькими каплями, мы приближаем страну к победе. Мы с вами делаем большое дело. Все будет Украина! Мы победим", - добавила артистка.

Напомним, ранее певица Лолита оскандалилась заявлением об Украине.

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