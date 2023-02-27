Людмила Артемьева прославилась ролью Ольги Николаевны в культовом ситкоме.

Известная актриса Людмила Артемьева, которую публика в разных странах знает по роли Ольги Николаевны в сериале "Сваты", раскрыла шокирующий факт о себе - сейчас она живет в нищете. Знаменитость сообщила, что за последний год у нее "просели" доходы - теперь даже приходится брать деньги в долг. Об этом она сообщила в своем Instagram-блоге.

"Сегодня откровенно и без подсластителей. Год был... Доходы просели. То, что раньше покупалось "на сдачу" - шмотки, сумки, украшения - теперь стало статьёй расхода. Ипотека затянула удавку на шее. Бывало, приходилось занимать на очередной платёж", - написала Артемьева.

Также звезда "Сватов" рассказала, что пытаясь быстро заработать, опрометчиво инвестировала все деньги и потеряла их.

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Неизвестно, чем сейчас зарабатывает на жизнь Людмила, однако о ее съемках сейчас ничего не слышно - вероятно, актерская карьера больше не приносит "золотых гор". Ее крайней работой стал российский фильм "Артек. Большое путешествие", появившийся в 2022 году.

Людмила Артемьева в "Сватах"

Артемьева была главной героиней культового ситкома все семь сезонов - с 2008 по 2021 год. Ей досталась роль интеллигентной Ольги Николаевны - бухгалтера, мамы Маши Ковалевой.

Она всегда хорошо отзывалась о своем персонаже, и говорила, что очень рада проживать годы на съемках вместе со своей "сватовской семьей".

Напомним, в сети показали киноляпы из "Сватов", которые удивят даже преданных фанатов.

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