Кажется, будто знаменитость по утрам вместо кофе пьет какой-то "эликсир молодости", ведь спустя годы после съемок в культовом сериале она практически не изменилась.

Людмила Артемьева - известная актриса. Многим она полюбилась благодаря роли Ольги Николаевны Ковалевой в ситкоме "Сваты". Как она сейчас выглядит, чем занимается и что говорит о войне в Украине - читайте в материале.

Людмила Артемьева: интересное из биографии

Известность к уроженке немецкого города Дессау пришла в 2000-х, когда она стала активно сниматься в фильмах и сериалах. Но стартом ее карьеры стал образ Люси из рекламы майонеза. Именно после этого ее заметили и стали приглашать на пробы.

Артемьева снималась в теленовелле "Таксистка", ситкомах "Кто в доме хозяин" и "Игрушки", мелодраме "Жаркий лед" и других.

Видео дня

Но в 2008 году, когда Людмила снялась в первых "Сватах", она почувствовала действительно оглушительный успех. Во всех семи сезонах она исполняла главную роль.

Ее персонаж - Ольга Николаевна Ковалева. Сдержанная аристократка и, благодаря своему решительному характеру, глава семьи. Она привыкла все контролировать, любит городскую жизнь.

В одном из интервью Татьяна Кравченко (Валюха из "Сватов") рассказала, что во время съемок Артемьева вела себя как настоящая звезда. Однако конфликтов у них не было.

Позиция Артемьевой касательно войны

Знаменитость предпочла молчать о зверствах, которые происходят на территории Украины. Однако ее поклонники это так не оставили.

Например, в марте Людмила опубликовала кадр из сериала "Сваты" и подписала его так: "Моя любимая киносемья". Комментаторы набросились на звезду из-за ее молчания. Каждый писал Артемьевой о том, что русский мир разрушил дом, в котором снимали знаменитый ситком.

"К сожалению, дом, в котором было столько съёмок любимой киносемьи, сгорел. Очень жаль, что из-за русского мира рушится даже то, что было дорого вам и нам всем"

"К сожалению, тот дом, в котором жили Валюха и Иван из сериала "Сваты" разбомбили... Жаль, что вы молчите…"

"Вспомните благодаря кому вы смогли принять участие в съемке этого сериала. Благодаря кому он стал таким любимым для всех. Вспомните главного создателя этого сериала! Все актеры сериала "Сваты"… Украинцы вас так любили. Сейчас, когда нас убивают, вы молчите. "Спасибо"

"Как вам ? Когда дом, который находиться в Украине, разбомбили русские? В котором вы сняли не один сезон! Сколько заплатили за то, что вы молчите?"

На данные гневные комментарии Артемьева никак не ответила.

Людмила Артемьева сейчас

Если проанализировать ее немногочисленные фото в блоге, то можно сделать вывод, что со времен съемок в культовом ситкоме она не сильно изменилась. Лишь немного видны морщины, однако это и неудивительно, ведь звезде уже 59 лет.

Она продолжает сниматься. Например, в 2022 году вышла семейная комедия под названием "Артек. Большое путешествие".

Напомним, вот как выглядит та самая подруга Женьки из "Сватов".

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