"Сваты" - популярный сериал. Даже сейчас, спустя годы после выхода последнего сезона, его с удовольствием пересматривают, скучая по тем героям и шуткам.

Телесериал "Сваты" выходил с 2008 по 2021 год. Всего вышло 7 сезонов легендарной истории с героями, которые влюбили в себя сотни тысяч телезрителей. Однако не все в любимом ситкоме было так идеально. Рассказываем, какие киноляпы не заметили создатели и пустили в эфир.

Микрофон

В одной из сцен в отражении проезжающей мимо машины виден микрофон съемочной группы.

Дверь

В сцене, где Валентина Будько выбегает со своего дома во двор встречать Ивана, она останавливается на пороге. На первом кадре видно, что дверь открыта немного, а уже при смене кадра она распахнута сильнее.

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В больнице

Не идеальной является и сцена, где уже взрослая Женька навещает своего дедушку Ивана в больнице. Сначала пакет на тумбочке стоит в углу, а на другом кадре его положение меняется. При этом в руках у Жени виднеются ручки от сумки, которых ранее видно не было.

Олигарх

В сцене с бунтом олигарха на одном кадре он позирует, держа руки в карманах халата, а уже при незначительной смене ракурса он скрестил руки. Кадр снова меняется, и олигарх снова держит руки в карманах.

Бутылка вина

В сцене, где происходит застолье по поводу встречи родителей Ольги Николаевны и Сан Саныча, на столе стоит бутылка с вином. Кадры быстро меняются в процессе разговора главных героев, и бутылка на столе то с пробкой, то без.

Напомним, ранее мы писали о самых заметных киноляпах в фильме "Титаник".

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