В первом и во втором сезонах культового сериала Женю Ковалеву сыграла Ульяна Иващенко.

Ульяна Иващенко - актриса, которая прославилась благодаря украинскому сериалу "Сваты". В детстве ее взяли на роль Жени Ковалевой в первом и втором сезонах ситкома. Как она попала туда и как живет сейчас - читайте в материале.

Ульяна Иващенко из "Сватов": что известно

Изначально на роль в сериале "Сваты" была утверждена российская актриса Инна Королева. Она играла Машу Ковалеву - дочь главных героев. Поскольку она брала с собой на пробы и на съемки маленькую дочь Ульяну, режиссер заметил ее и решил дать ей шанс проявить себя.

Изначально "Сваты" задумывались на один сезон, однако после ошеломительного успеха историю четы Будько-Ковалевых начали развивать. Так появился второй сезон, где тоже была Иващенко.

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Однако в третьем сезоне ее заменила украинская актриса София Стеценко. Мама Ульяны приняла такое решение в связи с тем, что девочке нужно было идти в школу, а съемки проходили в Киеве и Санкт-Петербурге - ребенку было сложно переносить такие переезды.

На данный момент Иващенко не снимается в кино и практически забросила развитие себя как актрисы. Она позиционирует себя как начинающий блогер, и лишь изредка вспоминает свою работу в "Сватах".

Вот как сегодня выглядит Ульяна Иващенко, которая первой сыграла Женю Ковалеву:

Отметим, мама Ульяны - Инна Королева - путинистка и сторонница убийств мирных украинцев. Она неоднократно заявляла, что поддерживает кровавую политику Кремля, а также заявляла, что тем людям, которые выступают против войны, нужна срочная психологическая помощь.

Напомним, вот что стало с алкоголиком Митяем из "Сватов".

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